Eesti kurlingupaarile laekub ROKist kopsakas toetus

«Et neil oleks võimalik valmistuda olümpiaks tõsiselt ja professionaalselt, on EOK jaoks oluline nende vajadusi mõista ja reaalselt toetada. Just seetõttu oli meil hea meel esitada nende projekt ROKi lisarahastusele,» selgitas Kanter.

Lille sõnul on paari lisarahastuse vajadus päris suur, kui tahetakse tõsiselt sihtida olümpiamedalit. «Meie tiim on üsna suur ja seetõttu on ka kulud märkimisväärsed,« ütles ta.

Lill jätkas: «Uuel aastal soovime senisest rohkem kaasata Norra tipptreenerit Steffen Walstadi, et ta saaks regulaarselt MK-etappidel meiega kaasas käia. Tema panus on meie arengule väga väärtuslik ning see EOK toetus annab meile võimaluse tema kaasamist paremini rahastada. See on meie jaoks väga oluline samm.»