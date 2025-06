VIDEO Sotsiaalmeedias tuntud endine iluvõimleja säras moešõul bikiinides ning viskas spagaati

Hiljuti sportlaskarjääri lõpetanud Dunne, kes on aastaid sotsiaalmeedias figureerinud võrdlemisi paljastava sisuga, poseeris ajakirja ​Sports Illustrated maikuu numbri esikaanel.

Sports Illustratedi andmetel tervitas publik trikki aplausiga. Etteaste on saanud palju tähelepanu ka sotsiaalmeedias, kus seda on laialdaselt jagatud. Dunne'i Instagrami postitus sellest on kogunud hulga meeldimisi ning kiitvaid kommentaare.