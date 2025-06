VIDEO Saun Sardiinia moodi: ralliautos on pea 90 kraadi

Poola rallisõitja Kajetan Kajetanowicz jagas videot rallieelsest testimisest, kus ta oli autoroolis koos termomeetriga. Digitaalne termomeeter näitas, et erinevate ralliauto detailide temperatuurid lähenesid 90 kraadile.

Sardiinia ralli on traditsiooniliselt sõidetud juuni alguses ehk veel enne, kui temperatuurid tõusevad saarel veelgi kõrgemale. Tänavu on kokku kavas 16 katset, reedel ja laupäeval on mõlemal päeval kavas kuus katset, pühapäeval sõidetakse neid neli.

47-aastane Kajetan Kajetanowicz on Eesti rallipublikule tuttav. Ta on Rally Estonial tulnud kaks korda teiseks, kui see kuulus veel EM-sarja. Viimati startis ta Eestis 2022. aastal, kui tuli WRC2-klassis viiendaks.