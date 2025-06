Hyundai rallimees avalikustas valusa tõe

«Meil oli Portugalis reedel hea tempo, aga kõik teame, et Sardiinia ralli on täiesti teine lugu. Nüüd saame aru, kuidas uued [Hankooki] rehvid kuivades oludes toimivad. Kui rehvid ei kulu liiga hullult, saame arendada hoogu,» rääkis Fourmaux portaalile Rallit.fi.

Fourmaux tunnistas, et Sardiinias ei maksa mängida kangelast, sest kuigi stardipositsioon reedel on väga hea, siis kõige olulisem on jõuda finišisse ning tuua meeskonnale punkte.

«Meil on vaja puhast rallit ja häid punkte. See on praegu kõige tähtsam,» lausus ta, viidates WRC-sarja võistkondlikule arvestusele, kus Toyota edu Hyundai ees on juba 55 punkti.