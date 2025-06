F1 maailmameister peab minema autokooli

Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Scheckter elab nüüd Itaalias, seega peab uuesti tegema juhiloa. Aga see pole niisama lihtne, kuigi võiks arvata, et F1 maailmameistri jaoks on.

«Probleem on selles, et räägin väga kehvasti itaalia keelt, seega ma ei suuda seda eksamit kuidagi läbida. Veel aasta tagasi sain juhiloaga sõita, aga nüüd on see aegunud,» lausus Scheckter väljaandele Corriere della Sera.