Ujumine andis dopingumängudele jõulise vastulöögi

Dopingumängud, nagu nimi ütleb, on võistlus, kus võib keha pumbata rahvusvahelise antidopingu (WADA) keelatud nimekirja kuuluvaid täis ning teha pööraseid sooritusi. Esimene säärane võistlus on kavas tuleva aasta mai lõpus, plaani kohaselt hakkavad need toimuma iga aasta. Selle fookuses on ujumine, sprint ja tõstmine.