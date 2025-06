Seoses Iisraeli külaskäiguga määras FIFA Eesti koondise mängule eriametniku

«Iisraeli koondiste võõrustamisel näitab meie kogemus, et turvalisuse teemadel on võrreldes teiste riikidega rohkem läbirääkimist ja nõudlikkust. Näiteks on tavaline, et nende koondisega reisivad kaasa oma turvatöötajad või meeste koondise puhul turvameeskond. 6. juuni meeste koondise mängule on FIFA (rahvusvaheline jalgpalliliit - V.A.) määranud eraldi turvalise eest vastutava ametniku (Security Officer). See ei ole tavapärane. Kui mõtleme teiste riikide võõrustamisele, siis sellist ametnikku kaasatud ei ole,» ütles Postimehele Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme.