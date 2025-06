36-aastane belglane on tänavu saanud kaks kolmandat kohta – Rootsis ja Keenias. Lisaks on tal ette näidata neljas koht Portugalist, kuues ja seitsmes vastavalt Kanaaridelt ja Monte Carlost.

Ei saa öelda, et Neuville'i hooaeg oleks olnud halb, aga see pole valitseva maailmameistri jaoks olnud ka piisavalt särav. Tal on vähem katsevõite kui meeskonnakaaslasel Ott Tänakul, aga ka uustulijal Adrien Fourmaux'l ning isegi Takamoto Katsuta on teeninud rohkem kiiruskatsete esikohti.