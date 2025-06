Eesti jalgrattur tegi kriitikutele ninanipsu: las koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi

«Etapp minu jaoks oli üsna kerge, sest tiimikaaslased kontrollisid suuri äraminekuid nii hästi kui said. Mõnikord hüppasin ise ka suurematele äraminekutele saba peale, et natuke jalga soojaks saada.

Ühtlasi tegi 31-aastane Laas ninanipsu neile, kes kritiseerinud uudse ühisrahastuskampaania abiga tegutsevat profitiimi. «See võit oli mulle ja tiimile oluline, sest eks me oleme ikka kuulnud inimestelt, et mis neid «vanu mehi» ikka toetada, aga tuleb välja, et see on tänavu maarjamaa profiratturite esimene võit UCI kategooria sõitudel. Üldjoontes las koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi ja meie ajame oma jonni edasi!​»