Rosberg rääkis ajakirjale Apu, et koroonaaeg on talle oma jälje jätnud. «Pärast koroonaaega oli kõik pisut segane, et kas see on nüüd isolatsioonist tingitud või olid mul mingisugused koroona järelnähud. Jaksu oli puudu,» kirjeldas Rosberg.