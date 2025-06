Nimelt on iisraellaste turvanõuded ülejäänud riikide delegatsioonidega võrreldes täiesti teistsugused. «Iseenesest mõistan seda kõike, aga korraldajale tähendab see parajat lisatööd,» ütles Postimehele võimlemisliidu president, EMi korralduskomiteed juhtiv Natalja Inno.

Eelmisel aastal Pariisi olümpiamängudel võimlemisvõistluse koordinaatorina tegutsenud Inno seletas lahti, mida kõike Iisraeli sportlaste võõrustamine tähendab. «Nad elavad ülejäänud delegatsioonidest eraldi ja üritavad teha kõike nii, et nad puutuks teistega kokku võimalikult vähe. Neil on samuti eraldi transport. Neil on vähemalt seitsmeliikmeline turvatiim, kus mõned inimesed on Eestist, teised aga ilmselt kodumaalt kaasa toodud.