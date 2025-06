26. mail postitas 40-aastane Ronaldo Instagrami pildi, millele lisas: «See peatükk on lõppenud. Lugu siiski jätkub. Olen tänulik kõigile.» Pealtnäha oli asi selge. Tundus, et Portugali superstaar on valmis Al-Nassri meeskonna ja kogu Saudi Araabia selja taha jätma. Ronaldol lõpeb Al-Nassriga leping 30. juunil.