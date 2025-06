Suusa MMi hiigelvõlg oli äratuskellaks

Mai alguses hakati Norra meedias sahistama, et MMi rahaline seis ei olnud kiita. Kuu lõpus jagasid asjaosalised kommentaare ning nimetasid olukorda tõsiseks. Kuigi konkreetseid summasid pole välja toodud, sest lõplik raamatupidamise aruanne pole valmis, siis on teada, et planeeritud kasum oli 1,7 miljonit eurot, kuid selle asemel lõpetati suure kahjumiga. Kinnitamata andmetel ollakse koguni kolme miljoni euroga miinuses.