«Konkurendid on nii tugevad, maailmatase iluvõimlemises on nii kõrge ja me oleme nüüd praktiliselt samal tasemel. Meeletu töö sai tehtud, tüdrukud on väga tublid, treenerid on tublid, terve Eesti toetas! Mina arvan, et tegime ära, ajalugu sai tehtud,» lisas Tjomuškina.

Stadnik nentis, et tüdrukute esimene emotsioon oli kurbus, et nii napilt pronksita jäädi. «Aga ma ütlesin neile, et ei ole põhjust kurta, sest nad tegid ajalugu. Neil on mitmevõistluses viies koht, mis on erakordne. Nüüd nad olid finaalis neljandad. On, mille üle uhkust tunda!» kiitis treener. «Bulgaarial on kavaraskus suurem kui meil, sest meie läksime stabiilsuse peale. Meil on noored tüdrukud ja tegime kava niimoodi, et nad saaksid sellega hakkama. Muidugi võiksime seda raskemaks teha, aga siis me oleks võib-olla ebastabiilsed.»