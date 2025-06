Läti koondise treenerist sai hoopis peatreener NBAs

Tippkorvpallis käivad asjad kiirelt. Vaid paar päeva on mööda ajast, mil Läti korvpalliliit teatas, et sel suvel toimuval EM-finaalturniiril on üheks nende koondise abitreeneriks ameeriklane Jordan Ott. Nüüd tuli aga põrutav uudis – 29-aastane Ott saab NBA klubi Phoenix Sunsi peatreeneriks.​