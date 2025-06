Hyundai tiimipealik pani enne MM-etappi peale vana plaadi

Toyota rallimeeskond on MM-hooaega alustanud väga tugevalt. Hyundai loodab, et suudab Sardiinias anda vastulöögi. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul pani aga enne võistlust südamele, et ka Portugalis liiguti võidu suunas, aga siis segasid Ott Tänaku võistlust Hyundai i20 Rally1-auto tehnilised probleemid.​