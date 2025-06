Karmen Bruus avas USAst lahkumise tagamaid: avastasin ennast seal inimesena

Lõppeval õppeaastal alustas Bruus õpinguid USA ülikoolis, kui liitus Missouri ülikooliga. Pärast esimesi kuid otsustas ta tulla tagasi Eestisse ning enam USAsse ei läinud, ta treenis Tartus Kersti Viru juhendamisel.

Nüüd avaldas ta Instagrami story's, miks otsustas USAst lahkuda. «See koht, kus ma olin, ei olnud päris mulle, sest see treeningmeetod ja spordisüsteem ei olnud päris mulle. Põhimõtteliselt olin juba neljapäevaks treeningutest nii väsinud, et ei jõudnud enam mitte midagi teha.

Meil polnud ka sellist taastusnädalat, nagu tavaliselt on treeningkavades sees. See väsimus aina kogunes. Lõpuks polnud see kõik minu jaoks enam lõbus. Või ta polnud see kogemus, mida sinna otsima läksin,» rääkis Bruus.

Samas ei taha ta kellegi motivatsiooni USAsse minekul maha võtta. «USAst võtan kaasa need tutvused ja sõbrad, keda ma sealt leidsin. Ma võib-olla avastasin ka ennast inimese või isiksusena. Ma kindlasti ei kahetse, et sinna läksin. Õppisin seal rohkem enda eest seisma, kuna oled seal päris üksi ja keegi ei push'i sind nii, nagu Eestis oled harjunud. Kõik on sinu enda õlgade peal,» selgitas ta.

Bruus pole alanud välihooajal veel võistelnud ning viimased aastad on tema jaoks kulgenud keeruliselt. Isiklik rekord pärineb 2022. aastast, kui ületas Eugene'i MMil 1.96. Eelmisel hooajal sai ta Peruus toimunud alla 20-aastaste MMil pronksi tulemusega 1.89, mis jäi ka tema aasta parimaks resultaadiks.