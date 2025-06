PRESSISEKTOR Markus Jürgenson avaldab jalgpallikoondise suure saladuse

Teema – Eesti jalgpallikoondis kohtub Iisraeli ja Norraga

Kuna stuudios on 11-kordne internatsionaal Markus Jürgenson, siis kasutavad kaassaatejuhid juhust ja pinnivad temalt välja jalgpallikoondise saladusi. Muu hulgas selgub, kelle tuba on koondises kõige tähtsam. Mis on see paik, kuhu kõik kogunevad ja tähtsad jutud põhjalikult ära räägitakse?

Aga muidugi vaadatakse otsa ka eesootavatele MM-valikmängudele Iisraeli ja Norraga. «Märtsis ütlesin, et Iisrael on punt, kellega kodus mängime võidu peale,» märgib Jürgenson, kes on veendunud, et see on võimalik vaatamata paarile koosseisuprobleemile kaitseliinis.