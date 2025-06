Euroliiga finalisti peatreener läks marru: väsinud võib olla lapsevanem, mitte korvpallurist miljonär

«Oleme mängijatega palju rääkinud pärast naasmist (Euroliiga finaalist Abu Dhabis – toim). Tegelikkus on see, et oleme füüsiliselt ja vaimselt tühjad. Ma ei saa aru, miks. See on korvpall. Seda mängu peaks armastama ja võitlema tiitlite eest. Ma ei saa aru, mis toimub, aga üks asi on kindel: see on minu vastutus asi korda teha.