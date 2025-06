Nurin hakkas pihta kohe pärast eelmist, Portugali kruusaetappi, kus ta lõpetas kolmanda kohaga. «See teekate pole mulle kunagi meeldinud, see lihtsalt ei sobi minu sõidustiiliga. Ma ei ole seal kunagi leidnud sellist kiirust ja autoseadet, et oleks lihtne sõita,» märkis soomlane mõni nädala tagasi.

Veidi hiljem lisas ta, et elu teevad veel raskemaks uued Hankooki rehvid. Sardiinia teede põhi on tugev, aga neid katab õhku liivakiht, mis vähendab oluliselt pidavust. Eriti nigel on esimesena startijatel. Kuna Toyota duo hoiab MM-sarja üldarvestuses esimesi kohti, tuleb Elfyn Evansil ja Rovanperäl igal juhul reedel rajapuhastaja ametit täita.