VIDEO Heas tujus Tänak: Saaremaa juured tulevad Sardiinias kasuks

«Alati tuleb rünnata. Kui ralli algab, paned endast alati kõik välja. Loodetavasti leiame kohe algusest peale autos hea tunde ja rütmi. See on väga tähtis, sest siinsed teed karistavad kiiresti ära. Puhta, aga ka efektiivse sõidu aluseks on hea tunnetus,» vaatas Tänak esimeste võistluskatsete poole rahvusvahelise pressiga vesteldes.

Toyota rivaal Kalle Rovanperä ütles, et talle ei meeldi see ralli absoluutselt. Saarlasele on Sardiinia tingimused ajalooliselt aga oluliselt paremini sobinud. Ta jahib sealt tänavu juba neljandat võitu.

«Ma olen saarel sündinud, võib-olla sellepärast mul on selle paigaga hea energia,» muigas Tänak. «Aga võin öelda, et seda rallit on väga raske nautida. Siinsete teede iseloom teeb asja väga keeruliseks: kivid ja muu säärane. Ülimalt nõudlik rehvidele, autole ja sõitjatele. Kohati on teed väga kitsad ja aeglased, lõputud katsed.»

Spordikanali «Täismäng» usutluses tõdes ta, et minevik praegu enam ei maksa. «Mis on tehtud, see on tehtud. Täna on see kõik kahjuks ajalugu. Tuleb siis järgmist ajalugu kirjutada.»

Kuidas läks rallieelne test? «Meil õnnestus teha üks poolepäevane, paaritunnine lühike test. Iseenesest oli hea, et siia tulime. Oli aru saada, et päris sama mütsiga nagu Portugalis siin lüüa ei õnnestu. Seadistuse kallal tuli lühikese ajaga nii palju toimetada, kui see võimalik oli,» vastas Tänak.

«Eks näis. Homne näitab. Tänane testikatse oli selline Miki Hiire katse. Siit väga palju aru ei saanud.»

Täispikkuses intervjuu: