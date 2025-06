VIDEO Robert Virves õnnetuserohkest hooaja algusest: püüan juhtumistest mööda vaadata

«Suures plaanis käib see selle spordialaga kaasas. Juhtub kõigil. Mõnel harvem. Mõnel tihedamini. Mis seal ikka. Üritan omalt poolt teha nii palju kui võimalik, et juhtuks vähe. Proovin ikka endast parima anda.»

Virvese sõnul on esialgu tähtis saada paika korralik üldpilt, mitte paiguti väga kiire olla. «Ühe või kahe kiiruskatse võit praegu otseselt minu olukorras midagi ei muudaks. Olen seda meelt, et kui asjad klapivad ja toimivad, siis oleme igal juhul võimelised katse võidu peale sõitma. Aga täna veel sellist stabiilsust pole, et seda kogu ralli vältel teha.»