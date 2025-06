Närvipinge pärssis kodusel EMil eestlannade esitust oluliselt

«Pean homme endast maksimumi andma ja kõik puhtalt tegema, et finaali pääseda. Konkurents on väga tihe,» lisas ta.

Vaheri treeneri Irina Stadnik ütles samuti, et hoolealune oli närvis. «Rõngas oli enam-vähem, aga mitte see, mida ootasime. Pall oli veaga tehtud, aga võrreldes sellega, mida tegime eelmistel võistlustel, oli see palli jaoks enam-vähem okei. Anette oli väga närviline täna,» tõdes ta. «Võib-olla see, et publikut oli vähe ja võistlus oli väga vara. Loodame, et homme läheb tal paremini.»