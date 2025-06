VIDEO Ajaraisk? Eesti rallimees Sardiinia testikatsest: see ei näidanud midagi

25-aastane eestlane debüteeris Ford Fiesta Rally2ga sel tasemel kruusal mõned nädalad tagasi Portugalis. Kui seal tunnistas ta, et astuks justkui hoopis kõrgemasse liigasse, siis nüüd on väljakutse veel raskem.

«Arvan, et keerulisemgi. Pühapäeval saime Portugalis päris okeisse kohta, suutsime tiimikaaslast kolmel katsel edestada. See oli positiivne. Arvan, et kui me suudaks sel rallil juba alustada paremas tempos, olla lähemal tipule, oleks juba edusammud,» arutles Jürgenson spordikanali «Täismäng» intervjuus.