WRC-sarja liider läks vihaseks: keegi ei kuula meid

Evans avaldas oma nördimust, et kellelegi ei lähe korda sõitjate palved tagada, et testikatse oleks sarnane rallile endale. Neljapäeval sõideti kahekilomeetrine katse, mis oli 2023. aastal kavas nö publikukatsena.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) WRC regulatsioonide artikkel 36.1 sätestab, et proovikatse peaks olema sarnane rallile, kuid Evans tundis selgelt, et see polnud Vahemere saarel nii. «See on tohutult pettumust valmistav, kuid mitte midagi uut,» ütles Toyota sõitja DirtFishile.