Meedia: Hyundai jätkab WRCs ka 2026. aastal

Hyundai rallimeeskonna tulevik on pikalt olnud lahtine, sest Lõuna-Korea autotootja pole täielikult rahul 2027. aastast kehtima hakkavate uute tehniliste reeglitega. Seeläbi oli küsimärgi all ka nende jätkamine MM-sarjas 2026. aastal, kuid DirtFishi andmeil tundub, et Hyundai jätkab WRCs vähemalt veel ühe hooaja.​