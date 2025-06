Saksamaa tippklubi süsteemist lahkunud noorim Kullamäe jätkab karjääri USAs

Oliver Kullamäe isa on endine koondislane Gert Kullamäe, Oliverist üheksa aastat vanem vend Kristian Kullamäe on praegu Eesti koondise üks põhitegijaid. Oliver Kullamäe on esindanud Eesti alla 18-aastase koondist, kus statistika põhjal on ta keskmiselt kaksikduubli mees. Nimelt on ta keskmisest mängudes visanud 11 punkti ja andnud 10 resultatiivset söötu.