Neljandaks langenud Tänak: ei saa öelda, et katastroof, aga meil polnud piisavalt hoogu

Tänak alustas rallit viienda katseajaga, kuid teisel katsel, mis oli rallil täiesti uus, näitas ta tagatulesid ja võttis veenva võidu. Tegelikult olid sel katsel kiired kõik kolm Hyundaid, parim Toyota sõitja oli Takamoto Katsuta, keda Tänak edestas 6,8 sekundiga. Kolmandal katsel, mis oli päeva pikim (27 km), oli ta kuues, kaotust tiimikaaslasele Adrien Fourmaux'le kogunes 12 sekundit.

Kolmanda katse järel ütles Tänak lühiintervjuus, et ta võitleb autoga päris kõvasti ning tal polnud katsel mitte mingisugust sujuvust. Kolmanda katsega tõusis liidriks Fourmaux, Tänak langes neljandaks ja kaotab talle 9,0 sekundit.

Sardiinia ralli üldseis pärast 3. kiiruskatset

Foto: ewrc-results.com

«Täna hommikul polnud mul ühtegi head katset. Teine katse oli kõigi jaoks uus ja muidugi väga keerukas. Ilmselt teised kutid olid ettevaatlikumad. Esimesel ja kolmandal katsel, mida kõik teavad peast, polnud meil seal korralikku tempot. Ei saa öelda, et see oleks suur katastroof, aga lihtsalt polnud piisavalt hoogu,» vahendas Tänaku juttu Hyundai pressiteenistus.

Tänakult ikkagi üritati välja pinnida, miks ta oli teisel katsel konkurentidest palju kiirem, kuid kaotas jällegi aega esimesel ja kolmandal «See oli tõeliselt keeruline katse, täiesti uus rada, keegi polnud seal varem sõitnud. Seda lõiku ei teatud, ilmselt oldi lihtsalt ettevaatlikud,» selgitas Tänak veel kord.

Saarlane ütles, et muidugi pole ta asjade sellise käekäiguga rahul ning kuigi nüüd on hoolduspaus, siis ei saa ta oma Hyundai i20 Rally1-auto kallal erilisi muudatusi teha. «Ilmselgelt pole ma õnnelik, asjad ei tööta väga hästi. Me proovime midagi, ralli ajal ei saa suuri muudatusi teha.

Sardiinia on alati olnud seadistusele ja autodele väga nõudlik. Teepind on väga libe, pidamist on vähe, tee on kitsas. Tundub, et ma heitlen oludega rohkem kui tiimikaaslased, aga proovime parimat,» ütles Tänak.

Seepeale uuriti talt veel, mida tal on selleks vaja, et endast ja autost parim välja pigistada. «Vajan paljusid asju. Kas need on võimalikud, me ei tea.»