Tänak leidis karmist päevast ka omajagu positiivset

«Keskmisel katsel olin juba raskustes, ei saanud aru, mis toimub. Siis avastasime, et meil on [vasak esimene] amort katki. Pidime viimase katse vastu pidama. See oli kiire, aga siiski karm. Auto sai päris kõvasti vatti. Kaotasime omajagu aega.»