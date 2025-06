17aastane Patrik Kristal: rõve ja kripeldav tunne, sest nii väga tahtsime võitu

Erand polnud ka 54. minutil vahetusest sekkunud 17-aastane ründav poolkaitsja Patrik Kristal. «Ülirõve tunne on, ausalt. Kui vaatad mängu, siis hoidsime rohkem palli ja... kurat, nii raske on olla. Tegime hea mängu, aga, noh, sellest ei ole kasu, kui tulemus on 1:3. Nii raske on olla. Kripeldab. Tegime okei mängu palliga, aga ülirõve on olla.»