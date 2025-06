Itaalia jalgpallimeedia ristis Norra saunas käimise katastroofiks

See tähendas, et Norra astus väga suure sammu MM-finaalturniirile jõudmise poole. Esmaspäeval külastavad viikingite pojad Tallinna ning pärast seda jääb neil veel sügisel pidada kodu mängud Moldova, Iisraeli ja Eestiga ning valiksarja lõpetusega minnakse külla Itaaliale. Norral on täisedu, 9 punkti ja kui võidetakse ka neli järgmist kohtumist, pannakse Itaalia väga suure surve alla. Liiati on Norra väravate vahe juba väga hea - 12:2 ning võib eeldada, et nad tahavad ka Tallinnas Eesti puuri täis lüüa.