Tänak: pärastlõuna tuleb karmim kui eile

Samal katsel sai Tänak mööda ka Sebastien Ogier'st, kes kaotas Fourmaux' tolmupilves sõites aega, kuid kohtunikud andsid talle nominaalaja. Et Tänak lõhkus ringi viimasel katsel rehvi, edestab Ogier lõunapausiks teda 15 sekundiga.

Mida toob pärastlõuna? «Eks näis. Tundub, et tuleb karmim kui eile, rehvidega ka loterii. Ogier on surunud kõvasti, nad tunnevad end autos mugavalt.»

Reedel liidrikohalt katkestanud Hyundai piloot Thierry Neuville rääkis, et tema laupäevane eesmärk on hoida autot ja säästa rehve pühapäevaks, et natukenegi punkte teenida.