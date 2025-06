Laupäeva teisena lõpetanud Tänak: hoidsime rehve, ei surunud

Tänak oli ringi alguses teine ja kaotas liider Sebastien Ogier'le 15 sekundiga. Kolme katsega tegi ta tagasi ligikaudu neli sekundit - pühapäevaks on Ogier' edu Tänaku ees 11,1 sekundit.

«Me ei surunud, vaid pidime lihtsalt rehve säästma. Tahtsime rehve hoidma ja saime sellega hakkama,» lausus ta Rally TVle.

Tänak mainis päeva viimase katse järel, et tal polegi võimalik Ogier'ga võidelda, sest Hyundai pole sobilik Sardiinia ralli kitsastele teedele. Ta selgitas hiljem meediaalas, et Sardiinia teedel ei saa autot uljalt nii-öelda kurvidesse visata. «Selleks ralliks pole piisavalt tasakaalu,» lisas ta.

Pühapäeval läbivad sõitjad ligikaudu 80 km, katsed on meestele uued. «Need on samamoodi nõudlikud nagu eelmised katsed. Peame hoidma samasugust rütmi nagu täna, aga raske öelda, kuidas see uutel katsetel õnnestub. Peame hoidma rütmi, Kalle [Rovanperä] on ka taga,» rääkis Tänak. Tänak edestab Rovanperät 44,4 sekundiga.

Reedel katkestanud Thierry Neuville keskendus laupäevale auto seadistusele ja rehvide hoidmisele. «Miskipärast oli autos väga palav ja väsitav. Aga kui see kõrvale jätta, oli kõik hästi. Leidsime hea sätte, loodetavasti töötab see ka homme,» sõnas ta.

Et tiimikaaslane Adrien Fourmaux tegi päeva eelviimasel katsel avarii ja katkestas, võib Neuville saada pühapäeval ühe koha võrra parema stardipositsiooni. «Muidugi me ei oodanud, et üks tiimikaaslane katkestab, aga iga stardikoht maksab homme, sest katsed on rasked. Stardime üsna eest, aga anname endast parima.»

Adrien Fourmaux rääkis oma õnnetuse kohta, et jäi pidurdamisega hiljaks, mistõttu kaldus kurvis välja ning keeras auto katusele. Ta usub, et auto ei saanud kannadata. «Aga kunagi ei tea enne, kui kõik on üle vaadatud,» sõnas ta.