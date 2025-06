Soome ralliäss selgitas otsust, mis läks Tänakule maksma aega

«Kaalusime, kas kannatame finišini või vahetame kohe ratast. Otsustasime esimese kasuks ja proovisin targalt sõita, et rehv peaks vastu. Aga siis märkasin, et see hakkab veljelt maha tulema. Ma ei tahtnud autot lõhkuda. Võib-olla oleksin jõudnud finišisse, aga valisin turvalisuse,» selgitas Pajari oma otsust laupäeva õhtul meediaalas.

See Pajarit ei kurvastanud. «Alati on rehvipurunemised tüütud, aga midagi pole veel võimatut. Tagasilööke võiks vähem olla, aga olukord pole halb. Lõpuks see ei mõjutanud meid eriti. Kuigi Elfyn möödus meist, siis meeskondlikult see ei muuda midagi,» rääkis ta.