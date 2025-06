VIDEO Ott Tänak: muidugi olen pettunud, et jäime jälle teiseks

Tänak selgitas, et Sardiinia ralli viimasele päevale ei läinud ta vastu, et endast kõik anda. «Seda saab teha vaid siis, kui tunned end autos mugavalt ja kõik on kontrolli all. Siis võib piire kombata. Sel nädalavahetusel olime hädas, et leida autos hea tunnetus. See on olnud väga nõudlik ralli ja proovisime võtta maksimumi,» vahendas Hyundai pressiteenistus Tänakut.

Tänak selgitas, et tal on jätkuvalt raskusi, et uuenenud Hyundai Rally1-autost pidevalt maksimum välja pigistada. «Aken, milles auto hästi toimib, on väga üürike. Uuendatud auto on minu jaoks sisuliselt nagu uus. Sellepärast ma ka ütlesin, et pea igal hommikul on tunne, nagu istuks uude autosse.

Läheb aega, et autoga jälle harjuda. See pole minu jaoks meelepärane. Tiimikaaslastel läheb hästi, nad pole nii palju kaevelnud. Seega see asi võib olla minus,» rääkis Tänak, et tihtilugu on tema jaoks ühel katsel väga hea, aga järgmisel see jälle pole.

Ott Tänaku intervjuu spordikanalile «Täismäng»