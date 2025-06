Cristiano Ronaldo kummutas kuulujutte

Ronaldo leping praeguse tööandja Al-Nassriga lõpeb suvel. Et Al-Nassr ei pääsenud suvisele klubide MMile, kerkisid kuulujutud, et Ronaldo võib klubist lahkuda ning mängida MMil kellegi teise eest. Selle mõtte käis välja ka rahvusvahelise jalgpalliliidu president Gianni Infantino.

Ehkki teatest saab välja lugeda, et Ronaldo on klubist lahkumas, siis BBC andmetel on Saudi Araabia kõrgliigas kolmandaks jäänud Al-Nassr kindel, et suudab Ronaldo jätta omale.