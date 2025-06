VIDEO Ogier oli viimasel katsel lähedal, et võit tuulde visata

«Ma ei tea, miks see punktikatse peab alati nii ärevaks minema,» ohkas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala. «Ma ei õpetanud Sebi, kuidas sõita, aga ütlesin talle, et pärast viimast küngast hoia kurvis paremale.»

Ogier’il on 114 punkti, liidrina jätkab Sardiinias neljandaks tulnud Elfyn Evans (Toyota) 133 punktiga. Rovanperä on 113 punktiga kolmas ja Sardiinias teiseks tulnud Ott Tänak on 108 punktiga neljas.