Norra on võitnud kõik kolm kohtumist (Moldova 5:0, Iisrael 4:2, Itaalia 3:0) ning tõusnud seeläbi favoriidiks I-alagrupi võidule ja otsepääsmele 2026. aasta MMile. Et Norra on nüüd valikgrupi soosik nr 1, nõustus ka ründaja Alexander Sorloth.