Eesti sai värske olümpiaala MK-etapil kolmanda koha

«Väga õnnelik selle pronksi üle!» rõõmustas Robin Jäätma, kelle sõnul seeriate algus polnud just paljulubav, kuid sai siiski noole jooksma. «Viimane nool x-i lasta ja võita tänu sellele on väga magus!» kinnitas ta.

Eriliseks tegi MK-etapi see, et seoses plokkvibu lisamisega 2028. aasta Los Angelese olümpiaprogrammi, katsetati seekord ka täiesti uut võistlusformaati. Kui tavapäraselt lastakse 36 + 36 noolt ehk kokku 72 noolt, siis seekord lasti järjest 10 x 6 noolt ehk kokku 60 noolt. Samuti viidi sisse muudatuse skoori arvestuses – kui varem tähistati sisekümme x-ga, kuid punktiskoori see ei muutnud, siis seekord loeti sisekümned 11-teks.