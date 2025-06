VIDEO Martin Järveoja: kuumus ajas kõik pahad ained kehast välja

«Esikoht on alati koht, mille poole püüdleme. Arvestades Sardiinia ralli raskust ja eripärast, ma arvan, et lõpuks teine koht on ka täitsa okei tulemus,» rääkis Järveoja intervjuus «Täismängule».

Vahemere saarel Sardiinias oli nädalavahetusel palav, päikese käes oli pidevalt üle 30 kraadi. See avaldas oma mõju ka rallimeestele. «Teadupärast see temperatuur siin palju kaasa ei aita. Higistada sai kõvast. Ma just ütlesin Otile viimasel ülesõidul, et nüüd on need pahad ained kehast väljas. Ott sellepeale ütles, et energia on ka otsas. Nüüd tuleb taastuda. Kreeka tuleb ka varsti, arvatavasti seal lihtsam ei ole. Seal võib olla veel soojem.»