Laas võitis Leedu velotuuri, Kurits viimase etapi

19-aastase Kuritsa sõnul ei olnud finaaletapp teistest päevadest erinev. «Algul käis literdamine ja ühel hetkel läks Taani tiim ette küljetuult tegema. Kuna tuul polnud piisav, siis sellest asja ei saanud,» rääkis Kurits Eesti Jalgratturite Liidu kodulehel. «Peale seda sai ette suurem grupp, kus sees olid kõik olulised mehed peale minu ja koondisekaaslase Lauri Tamme. Tänu Tammele sõitsime kahekesi ette järele ja peale seda ei pidanud rohkem lillegi liigutama. Linnaringidele jõudes tehti kindlaks, et grupp jääks ees kokku, et kaitsta Laasi üldvõitu. Mul on oma teise etapivõidu üle hea meel.»