VIDEO Jürgenson tegi karjääri parima tulemuse, Virvest hoiti kammitsates

«Võrreldes Portugaliga selge samm edasi, mis oligi eesmärk. Juba reede oli plaan hakata kiiremini sõita ja seda me ka tegime. Iga päev näitasime järjepidevust, mingid katsed, eriti need tänased uued, tulid eriti hästi,» rääkis Jürgenson spordikanalile «Täismäng».

Jürgensonile teeb heameelt, et kahe kruusaralliga on tema vorm oluliselt paremaks muutunud. See, et ta on sisuliselt ainus sõitja, kes teeb WRC2-sarjas kaasa Fordiga, teda ei häiri.