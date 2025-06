Tahtmata Eesti koondisele vähimatki halba soovida, tuleb reaalsusega silmitsi seistes tõdeda, et Norra koondis on selge soosik. Seda ütles pühapäevasel pressikonverentsil ka Eesti koondise peatreener Jürgen Henn, nimetades vastase valiksarja algust täiuslikuks.

Ning selle täiuslikkuse tõttu ongi nüüd tekkinud tavapärasest erinev olukord. Norra vajab väravaid. Nii palju, kui võimalik. Märtsis löödi Moldovale viis ja Iisraelile neli, nüüd teada-tuntud tugeva kaitsega Itaaliale kolm. On ilmselge, et nad on suutelised lööma sama arvu väravaid ka Eesti vastu.