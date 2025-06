GALERII Eesti jäi kodusel iluvõimlemise EMil jälle napilt medalita

Treener tunnistas, et praegu on esimene emotsioon pettumus. «Süües kasvab ju isu. Kuigi täitsime eesmärgid ja nüüd saime neljanda koha, aga tahaks medalit! Ikka ei vedanud. Kahju, et nii väikeste vahedega jäime medalita,» arutles Stadnik. «Praegu on pettumus. Aga ma arvan, et hiljem tuleb rõõm ka. Peale eilset alguses oli pettumus ja väsimus, ei jaksanud enam. Aga õhtul juba Juliaga rääkisime, et homme läheme ja võidame esimese koha. Me võitleme, me proovime, me ei anna alla. Täna oli meil selline siht.»

Mitmevõistluses napilt medalita jäämine aitas lõpuks ka tüdrukuid vahendifinaalideks motiveerida. «See natuke aitas neid, sest me ju ei oodanud eile medalit. Seetõttu nad uskusid täna endasse rohkem, nad teadsid, et nad saavad ja on võimelised,» lausus Stadnik. «Kuna täna jõudu enam väga palju ei olnud, siis me rääkisime nendega väga palju. Et võtke ennast kokku, olge kurjad, minge ja tehke! Ma arvan, jah, et nad täna uskusid rohkem.»

Nii võimlejad kui treenerid kiitsid Unibet Arenale võistlusi vaatama tulnud publikut. «Kodune EM oli suurepärane kogemus. Võrreldes teiste võistlustega, kus on ainult üks Eesti lipp, nüüd terve saal Eestist… see on täiesti teistsugune kogemus. See on võimas, kuidas kaasa elati!» õhkas Grigorenko.

«Mulle väga meeldis publikutoetus, see oli nii lahe! Kogu saal karjus niimoodi, et kananahk tuli!» ütles ka Stadnik. «Tüdrukud küll olid närvis, sest kodupubliku ees on väga raske võistelda, aga samas tulid nad kodust, hommikul suhtlesid enda vanematega, võib-olla see aitas natuke vabamalt tunda. See oleks väga tore, kui kunagi saaksime veel sellise võistluse läbi viia, siis see aitaks iluvõimlemist arendada ja ala propageerida. Väga palju publikut oli saalis!»