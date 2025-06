GALERII Hannes Soomer teenis MM-etapil esikoha

Minu teise vahetuse ajal algas vihmasadu ja esiti lootsime, et see läheb kiiresti üle, mistõttu jätkasin slikkidel kaks ringi teistest kauem. See sõitmine käis samuti nii-öelda küünte peal, ent kukkuma pidin alles boksiteel, sest meie naabrid märkisid oma tsikli peatuskoha sellise helkurteibiga, mis osutus märjaga väga libedaks,» jutustab Soomer.

Soomeri sõnul tegid tema tiimikaaslased samuti head tööd, eriti Leandro Mercado, kes enne võistlust kukkus, ent sellest hoolimata oma osa auga ära tegi. «Seda on valus vaadata, kuidas keegi 200 km/h pealt kivihunnikuse lohiseb, et seejärel üleni sinisena jälle tsikli selga ronida, aga selline see ala juba on.» Soomerile on see juba teine seesugune võit, sest mullu võitis ta Superstock-klassis Suzuka 8-tunni sõidu ja Jaapanisse minnakse sellelgi aastal, ent seekord osaletakse juba Formula EWC klassis.