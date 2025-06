OTSEBLOGI JA GALERII Eesti võitles vapralt, aga Haaland tõi Norrale võidu

Enne mängu

Norra meeskonna liidriteks on globaalsed superstaarid Erling Haaland ja Martin Ödegaard ning meeskond on hirmkõvas hoos, sest reede õhtul pandi tulemusega 3:0 tuttu neljakordne maailmameister Itaalia.

Märtsis alistas Norra 5:0 Moldova ja 4:2 Iisraeli. Eestil on tabelis kirjas 3:2 võit Moldova üle ning 1:2 ja 1:3 kaotused Iisraelile. «Norra algus valiksarjale on vähemalt tulemuste poolest olnud perfektne, mis näitab, et meid ootab esmaspäeval väga keeruline vastane,» sõnas Eesti peatreener Jürgen Henn.