Lajal alistas kunagise maailma 17. reketi ja pääses Hollandis põhitabelisse

Kõrgeima asetusega on turniiril endine esireket Daniil Medvedev (ATP 11.), teise asetusega on prantslane Ugo Humbert (ATP 20.).

Ühtlasi on selge, et põhitabelisse pääsemisega kerkib Lajal järgmisel nädalal APT edetabelis karjääri kõige kõrgemale kohale. Kui praegu on tema parim koht olnud 191., siis nüüd kerkib ta vähemalt 188. kohale.