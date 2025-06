Võimlemisliidu president ajaloolisest EMist: ütleme nii, et pisar tuli silma

Eesti võimlemisliidu presidendi sõnul sai korraldusmeeskond üldjoontes hakkama õnnestunud võistlusega: «Olen väga-väga uhke, et kõik ette tulnud probleemsed kohad said meeskonna ja koostööpartnerite abil kiiresti lahendatud.» Ta lisas, et ka rahvusvaheline alaliit paistis võistluse korraldusega rahule jäävat. Ametlikku tagasisidet siiski veel oodatakse.