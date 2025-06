Rait Ratasepp võistleb esimese eestlasena maailma raskeimal rattasõidul

«Erilist elevust ja aukartust tekitabki võistluse viimane osa – Apalatši mäestik. Väidetavalt umbes pool RAAMi ligi 50 000 tõusumeetrist jääb just sinna lõpuossa. See tähendab, et hetkel, kui keha ja vaim on juba nädala ja enama pikkusest pingutusest väsinud, tuleb hakata rinda pistma kõige järsemate, kurnavamate ja tehniliselt keerukamate tõusudega. Vaja on optimaalset uneplaani, toitumist ja füüsilist taastumist, sest võistlus toimub praktiliselt pausideta,» vastas Ratasepp.

RAAMil osalemist toetava spordiennustusportaali FenixBet juhi Priit Pajumaa sõnul on Ratasepa sitkus ja süsteemsus iga pöörase väljakutse ettevalmistamisel legendaarsed. Ning etteseatud maksimum-eesmärk lõpetada võistlus kümne päeva sees on see, millele kaasa elada ja pöialt hoida.

«Raidu toetajana oleme veendunud, et tal on selleks kõik vajalik olemas: kõrge vaim ja füüsiline vorm, aga ka kogu tehniline tugi ja toetav meeskond, kellele on RAAMi võistlus samuti suureks väljakutseks! Näeme, et nii Raidul kui kogu tiimil silm särab, seega ootame Ameerikast kõige paremat tulemust!» ütles Pajumaa.

Ratasepal on kaasas viieliikmeline tugimeeskond, kes võistluste reeglite järgi teda kogu sõidu vältel saadab ning kaks jalgratast, mida saab kasutada vastavalt olustikule.