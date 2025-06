Portugali ja Ronaldo võit võib anda Hamiltonile hoogu juurde

Sel nädalal jätkub F1-sari Kanadas Montrealis. Pärast nädalast pausi jätkub hooaeg kümnenda etapiga, mis on ajalooliselt edukas olnud Lewis Hamiltonile (Ferrari), aga ka Max Verstappenile (Red Bull). Ajalugu on näidanud, et Portugali jalgpallikoondise rahvusvahelise karika võitmine tähendab, et Hamilton võidab järgneva F1 etapi.​